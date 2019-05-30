Медведев рассчитывает на рост товарооборота с Узбекистаном до $10 млрд

УРГЕНЧ /Узбекистан/, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что в ближайшее время объем двусторонней торговли с Узбекистаном вырастет до $10 млрд. Об этом он заявил, открывая первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств.

"Я уже сказал, что торговый оборот вырос более чем на 20-25%, достиг $4,5 млрд", - отметил премьер, уточнив, что это один из самых высоких показателей с государствами СНГ. "Положительная динамика сохраняется и в этом году - увеличился оборот на 10%, поэтому есть амбициозная задача вывести этот торговый оборот на уровень $10 млрд", - заявил он.

Глава правительства РФ выразил уверенность, что если Россия и Узбекистан будут столь же энергично заниматься реализацией этой задачи, то достижение этого показателя будет "по силам в самое ближайшее время".

Медведев напомнил, что со своим коллегой Абдуллой Ариповым он уже имел возможность в формате беседы в узком составе обменяться мнениями по масштабным планам сотрудничества. "Еще раз хочу отметить, что координационные механизмы премьерского уровня существуют у нас с весьма ограниченным числом государств, что подтверждает особый, привилегированный характер отношений между Россией и Узбекистаном", - сказал он. Премье-министр РФ заверил, что будет заниматься вопросами стратегического взаимодействия в торговой, экономической, промышленной, энергетической, инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной и высокотехнологичных областях. По его оценке, отношения двух страны развиваются динамично, так как Узбекистан входит в число основных торговых партнеров России.

Медведев напомнил, что практическая работа ведется на основе межправительственной программы, рассчитанной до 2024 года. Этот документ охватывает 109 проектов в различных сферах. "Важно то, что в сфере инвестиций Россия остается весьма серьезным партнером для Узбекистана, - сказал Медведев. - Здесь общий объем капиталовложений порядка 9 млрд долларов, работает больше 1100 предприятий с участием российского капитала".

Он декларировал намерения дальнейшего развития инвестиционного партнерства. В этом смысле, по его словам, серьезную роль должны сыграть крупные совместные проекты. В частности, Медведев упомянул возведение атомной станции, а также поставки промышленных товаров. "В преддверии визита я проводил заседание наблюдательного совета ВЭБа <...>, и мы приняли решение о финансировании поставок российского энергооборудования в рамках строительства Нижнечаткальской ГЭС", - сказал он, добавив, что по линии ВЭБа также планируется финансировать поставки вагонов для ташкентского метро. "Готовы этот инструмент посмотреть и по другим направлениям", - заключил глава российского правительства, уточнив, что обсудил с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым вопросы развития инфраструктуры.

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