ЦБ констатирует отсутствие значимого интереса инвесторов к банковскому сектору

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит значимого интереса со стороны инвесторов к вложениям в банковский сектор, заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В прошлом году банки показали рост прибыли, но этот рост прибыли был связан и с тем, что в предыдущем году прибыль была гораздо меньше из-за санации банков, были показаны убытки в банковском секторе. Мы не считаем, что здесь сверхприбыли. Кстати, к сожалению для нас, это иллюстрируется отсутствием значимого интереса инвесторов к инвестициям в банковский сектор", - сказала она.

По словам Набиуллиной, если бы в банковском секторе была сверхприбыль, то было бы и большое количество инвесторов, готовых вкладывать в этот бизнес. "Мы пока этого не видим", - добавила она.

Прибыль российских банков за 2018 год составила 1,345 трлн рублей, превысив в 1,7 раза результат за 2017 год.