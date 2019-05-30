ЦБ планирует обеспечить прием карт "Мир" в туристических странах дальнего зарубежья

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России планирует наладить прием российских платежных карт "Мир" в странах дальнего зарубежья, популярных у туристов, заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Прием карты "Мир" обеспечивается в государствах ЕАЭС [Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия], стартовал в Турции. Мы в прошлом году говорили, что мы ведем переговоры. В ближайших планах - прием в популярных у туристов странах дальнего зарубежья, расширение приема в странах СНГ", - сказала она.

По ее словам, на сегодня выпущено 59 млн карт "Мир".

Ранее сообщалось, что на пространстве ЕАЭС платежная система "Мир" работает в рамках разных форм сотрудничества. В частности, с Арменией возможность использования платежной системы "Мир" уже реализована, а с Киргизией реализация аналогичного проекта завершается. Также подписана детальная дорожная карта с белорусской платежной системой "Белкарт". В Казахстане нет собственной национальной платежной системы, поэтому платежная система "Мир" работает с отдельными банками индивидуально. Прием карт "Мир" в Узбекистане планируется обеспечить до конца 2019 года.

О карте "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".