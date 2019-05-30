Правкомиссия по электроэнергетике одобрила проект модернизации ТЭЦ "Лукойла"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Лукойл" получил положительное решение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики о включении проектов модернизации энергообъектов "Лукойл-Кубаньэнерго" (100-процентное дочернее общество "Лукойла") в перечень дополнительных проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, сообщает компания.

В частности, комиссия одобрила проекты модернизации трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ по 150 МВт каждый с вводом в эксплуатацию в 2022-2024 гг., базовый уровень нормы доходности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок составит 14%.

Проект предусматривает комплексную замену паровых турбин и основных элементов котельного оборудования энергоблоков Краснодарской ТЭЦ, что позволит улучшить эксплуатационные характеристики и продлить срок службы электростанции.

Также сообщается, что энергоблоки являются основным источником теплоснабжения потребителей Краснодара, включая социально-значимые объекты и домохозяйства. Кроме того, они поддерживают надежность объединенной энергосистемы юга России.

Как сообщил ТАСС вице-президент по энергетике "Лукойла" Денис Долгов, проект модернизации Краснодарской ТЭЦ поддержит российского производителя: при модернизации генерирующего оборудования будут использованы отечественные комплектующие, в том числе инновационное паросиловое оборудование. "Отмечу, что теплофикационные паровые турбины будут специально разрабатываться для нашего проекта заводом-изготовителем", - сказал он.

По словам Долгова, модернизация энергоблоков Краснодарской ТЭЦ будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе. "Паровые котлы будут оснащены низкоэмиссионными горелками, использование которых приведет к снижению выбросов в атмосферу", - добавил он.

По оценкам экспертов, стоимость проекта составляет порядка 12 млрд рублей.

О станции

Краснодарская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963-1966 гг. и является основным источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Краснодарском крае.

В 2012 г. предприятие ввело в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 410 МВт - ПГУ-410, что позволило увеличить установленную электрическую мощность Краснодарской ТЭЦ в полтора раза и на 25% снизить удельный расход топлива.