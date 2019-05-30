Решение о реорганизации заброшенных промзон Москвы примут до начала 2020 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заброшенные и используемые не по назначению промышленные зоны Москвы будут реорганизованы. Решение об их развитии будет принято властями города до конца 2019 - начала 2020 года, сообщил в четверг ТАСС руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Мы себе ставим целью за 2019 - начало 2020 года принять решения по всем [промышленным] зонам, которые у нас оказались заброшенными и не функционировали. Потому что они портят облик города, они не работают на развитие промышленного потенциала Москвы, не несут налоговую составляющую для бюджета и не предоставляют рабочие места. Мы считаем, что основной вектор, куда мы должны двигаться, - это полное освоение этих территорий", - сказал он.

Прохоров напомнил, что сейчас началась активная работа в этом направлении в рамках программы "Комплексного развития территорий" (КРТ). Соответствующий федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году. В старых границах Москвы такими промышленными зонами занято около 15,3 тыс. га - это 47 площадок. На 133 га предлагается разместить общественно-деловую застройку, 77 га отведено для жилой застройки. Однако основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов.

Над этой задачей, уточнил Прохоров, сейчас работают комплексы имущественно-экономической и градостроительной политики Москвы: активно ведется анализ состояния зон и разработка стратегии развития. "Как таковой промышленности, которая работает на благо страны и города, которую город готов поддерживать за счет налоговых льгот и субсидий, в тех зонах, которые потребуется развивать, там нет. Это брошенные предприятия, которые не производят продукции. При этом там не происходит и девелопмента территорий", - посетовал глава столичного ведомства.

Первые проекты реновации промзон

Первые решения о КРТ по инициативе правительства Москвы были приняты в отношении промышленных зон "Бирюлево" и "Коровино" в сентябре 2017 года, а в отношении "Братцево" в марте 2018 года. В этом году Москва приняла решение о реализации проекта в отношении промзоны "Октябрьское поле". С мая начался новый этап принятия решений. Так, 23 мая 2019 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении производственных территорий в районах Кунцево (одноименная промзона), Отрадное ("Алтуфьевское шоссе") и Головинский ("Автомоторная").

В частности, в промзону "Кунцево" будет вложено 77 млрд рублей, предусмотрено создание порядка 17 тыс. новых рабочих мест, будет построено 1 млн кв. м объектов общественно-жилого и производственного назначения. В "Алтуфьевском шоссе" 50% территорий будут использоваться для размещения производств: здесь будут располагаться высокотехнологичные, экологически чистые предприятия, появится 13 тыс. рабочих мест. В "Октябрьском поле" планируется промышленный технопарк, школа на 800 мест, поликлиника, две детские образовательные организации, высотный многофункциональный комплекс площадью 150,96 тыс. кв. м.

"Если в обозначенные сроки собственниками заброшенных территорий не будут реализованы намеченные планы, мы применим механизм программы КРТ, в рамках которого государство дает право передать права на развитие новому эффективному владельцу", - предупредил Прохоров. Департамент пока не раскрывает сроки обозначенных проектов, но обещает их вскоре обнародовать.