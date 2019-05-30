Набиуллина: рынок инвестстрахования упал из-за разочарования людей продуктом и мерами ЦБ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который в первом квартале 2019 года показал падение впервые за несколько лет, сократился из-за разочарования людей в продукте и мерах ЦБ по ужесточению регулирования продаж ИСЖ. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Инвестиционное страхование жизни росло опережающими темпами, и объем собранных страховых премий достиг больших сумм. Сейчас на этом рынке происходит снижение - минус 27%, это I квартал 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года. И это вполне ожидаемо. Это следствие и разочарования людей в этом продукте, и ужесточения требования с нашей стороны. Мы хотим здорового роста финансового рынка, а не такого, который основан на обмане. Поэтому пусть будут более умеренные темпы, но рынок будет развиваться абсолютно здоровым способом", - сказала она.

Объем сборов страховщиков жизни по итогам I квартала 2019 года впервые за 10 лет стал падать и снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 94,8 млрд рублей, свидетельствует статистика Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Сборы по инвестиционному страхованию жизни, которое было драйвером рынка, упали на 26,1% и составили 46 млрд рублей.

Жалобы на ИСЖ

ИСЖ продается в основном через банки-агенты в качестве потенциально более доходной альтернативы вкладам. В ноябре 2018 года ЦБ сообщал, что выявлял массовые факты некорректных продаж ИСЖ. Потребители отмечали, что при заключении договора были введены в заблуждение обещаниями доходности по договору ИСЖ, значительно превышающей доходность по вкладам - при этом доходность продукта не является гарантированной.

Также клиенты жаловались, что продавец умолчал об условиях страхования, невыгодно отличающих ИСЖ от банковских вкладов, - например, что вложенные в ИСЖ денежные средства не входят в систему гарантирования прав застрахованных в Агентстве по страхованию вкладов, а также о том, что деньги нельзя досрочно забрать без потерь.

Ранее ВСС подготовил стандарт по раскрытию информации о рисках ИСЖ, призванный снизить некорректные продажи, он вступил в силу в январе 2019 года.

С 1 апреля вступило в силу указание ЦБ об обязательном раскрытии информации по всем существенным рискам этого продукта и объяснении его отличия от вкладов при продаже.