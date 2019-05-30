Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в марте вырос на 44% и составил $1,2 млрд. Это первое повышение спроса после нескольких месяцев падения, говорится в материалах ЦБ.

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США <…> В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.

В ЦБ отмечают, что данный рост обусловлен увеличением спроса на доллары в 2,5 раза. На европейскую валюту он оставался относительно стабильным.

Также в марте объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках вырос по сравнению с февралем на 25% и составил $2,5 млрд. Долларов было куплено на 28% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты - на 19%. По сравнению с прошлым месяцем количество сделок россиян по покупке наличной иностранной валюты увеличилось на 21% и составило почти 2 млн сделок. При этом средний размер сделки по покупке вырос на 3%, до $1261.

Помимо этого, в материалах регулятора говорится, что в марте банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $1,9 млрд, что на 3% больше по сравнению с февралем. Так, ввоз долларов сократился на 12%, европейской валюты - вырос на 10%. При этом объем вывезенной из страны наличной валюты в марте увеличился на 6% и составил $1,1 млрд.