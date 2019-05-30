Россия и Узбекистан подписали дорожную карту активизации сотрудничества в АПК

УРГЕНЧ /Узбекистан/, 30 мая. /ТАСС/. Россия и Узбекистан подписали 16 документов по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Российский и узбекский премьеры - Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов - подписали, в частности, совместное коммюнике.

Также в их присутствии были подписаны межправсоглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, о создании экспозиционного центра "Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан" в павильоне 66 Всероссийского выставочного центра в Москве. Ряд министерств подписали несколько дорожных карт - по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, по реализации межправсоглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях, по сотрудничеству в сфере здравоохранения на 2019-2020 годы.

Кроме того, были подписаны меморандумы по согласованию нового формата и структуры проведения заседаний межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, по обмену опытом в области повышения производительности труда.

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана договорились об основных условиях финансирования гидроэнергетических проектов в Узбекистане, а также подписали договор об открытии кредитной линии. Кроме того, Минэкономики Узбекистана заключило меморандум о сотрудничестве в области создания цифровых транспортных систем с ООО "РТ-Инвест транспортные системы".