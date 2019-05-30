На Украине цены на сжиженный газ за неделю выросли на 30%

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Цены на сжиженный газ всех украинских производителей за неделю выросли на 30%, в связи с чем ожидается его значительное подорожание на автозаправочных станциях в стране. Об этом написал коммерческий директор "Укргаздобычи" Сергей Федоренко в Facebook.

"Цены на сжиженный газ всех украинских производителей за неделю выросли на 30%", - отметил он. Причиной такого резкого повышения, по словам Федоренко, стали ожидания участниками рынка смещения сроков поставок импортного ресурса из РФ и Казахстана из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку на территорию Украины нефтепродуктов и газа, которые производятся российскими заводами или проходят транзитом через ее территорию.

По данным энергетического издания Enkorr, цена сжиженного газа на аукционе компании "Укргаздобыча" выросла на 30% до 24 421 гривен (около $910) за одну тонну по сравнению с торгами недельной давности и достигла семимесячного максимума. Как следствие, украинские трейдеры сжиженного углеводородного газа начали ажиотажную скупку импортного газа, опасаясь дефицита в июне.

В минувшую среду Антимонопольный комитет Украины предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти из-за вступления в силу с 1 июня новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.