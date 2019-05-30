В Госдуму внесли законопроект о страховании вкладов владельцев спецсчетов по капремонту

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателями комитетов по жилищной политике и ЖКХ и по финансовому рынку - Галиной Хованской и Анатолием Аксаковым - внесла в Госдуму законопроект, направленный на распространение системы страхования вкладов на владельцев специальных счетов по капитальному ремонту. Проект документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Количество многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, с каждым годом увеличивается. Так, в 2017-2018 годы количество таких домов выросло с 74 тыс. до почти 85 тыс., доля открытых специальных счетов (по площади) увеличилась с 16,4% до 18,55%, говорится в пояснительной записке.

"Утрата средств, размещаемых гражданами на специальных счетах, приведет к целому ряду неблагоприятных последствий, таких, как, например, невозможность своевременного проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов, улучшения их эксплуатационных характеристик в целях повышения безопасности и комфортных условий проживания в многоквартирных домах, аварийному состоянию домов", - указывают авторы законопроекта.

В настоящее время несмотря на то, что права на денежные средства, которые находятся на спецсчетах, принадлежат собственникам помещений в многоквартирном доме (в основном физическим лицам) специфика специального счета, установленная в Жилищном кодексе РФ, не позволяет применять механизм страхования, установленный в законе "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

В связи с этим законопроект предусматривает, что страхованию, помимо денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий, будут подлежать денежные средства, размещаемые товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, региональными операторами, управляющими организациями в банках на основании договора специального счета и договора специального депозита. Размер страхового возмещения будет аналогичен размеру страхового возмещения, определенного для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий.

Перечисление государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" сумм страхового возмещения будет осуществляться на вновь открытые товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, региональными операторами, управляющими организациями специальные счета в банках, которые выберут собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании. Требования по договорам спецсчета и договорам специального депозита, стороной по которым являются товарищество собственников жилья, жилищный и жилищно-строительный кооператив, региональный оператор, управляющая организация, включаются в состав требований кредиторов первой очереди.