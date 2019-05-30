Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2018 год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие к сведению годового Отчета Центрального банка РФ за 2018 год. Постановление принято депутатами за основу с тем, чтобы комитет по финансовому рынку до 10 июня аккумулировал предложения, которые прозвучали от депутатов и главы ЦБ, и доработал их в качестве конкретных рекомендаций, в том числе по законодательным инициативам.

Постановление в целом будет рассмотрено 18 июня. "Это будет конкретная работа по итогам годового доклада", - отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Отчет подготовлен в соответствии с законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отражает основные итоги деятельности по выполнению законодательно возложенных на Банк России функций: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы РФ, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, развитие финансового рынка РФ, обеспечение стабильности финансового рынка РФ, отмечается в совместном заключении комитетов Госдумы по бюджету и налогам и по финансовому рынку на отчет ЦБ.

Комитеты констатируют, что вклад банковского сектора в развитие экономики оказался ниже результата предыдущего года, доля активов банковского сектора в ВВП на 1 января 2019 года составила 90,8% против 92,5% на 1 января 2018 года. "В отчете представлен анализ количественных показателей банковского сектора (численность организаций, активы, пассивы и их структура, финансовые результаты и капитал), однако качественная их характеристика требует более глубокой оценки и аргументации", - говорится в тексте документа.

Рекомендации Банку России

Вместе с тем комитеты высказали ряд рекомендаций в адрес ЦБ. "Комитеты рекомендуют Банку России ускорить подключение всех банков к системе быстрых платежей, расчеты с использованием QR-кода, инициировать изменения в законодательство, направленные на стимулирование безналичных платежей и устранение инфраструктурных проблем по развитию дистанционных каналов банковского обслуживания, включая проблему "цифрового неравенства", - отмечается в документе.

Отчет предлагается дополнить показателями, отражающими динамику фактического состояния конкурентной среды в ключевых сегментах отечественной финансовой системы за пятилетний период, а также целевыми значениями данных индикаторов на ближайшую перспективу. В отчете также целесообразно отразить отношение Банка России к огосударствлению финансового сектора, а также планы ЦБ относительно активов Фонда консолидации банковского сектора, указывают депутаты - члены комитетов. "Кроме того, в отчете целесообразно отражать информацию о реализации планов финансового оздоровления кредитных организаций, в том числе согласованных с Банком России, и их эффективности", - говорится в документе.

Комитеты особо отмечают, что второй год подряд ЦБ демонстрирует убыток по итогам года. "Причина заключается в снижении процентных доходов и увеличении процентных расходов в условиях структурного профицита ликвидности банковской системы (в 2018 году стабилизирующим фактором послужило восстановление провизий по кредитам Банка России Агентству страхования вкладов). Комитеты считают целесообразным привести в годовом отчете информацию о разработке Банком России планов по обеспечению безубыточной деятельности", - говорится в совместном заключении двух комитетов Госдумы.