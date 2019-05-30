Госдума приняла закон, уточняющий налогообложение ряда социальных выплат

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ) выплат различным категориям граждан, в том числе военнослужащим, проходящим службу по контракту. Документ инициирован правительством РФ.

Закон разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку не позволяют однозначно решить вопрос об обложении НДФЛ денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Документ устанавливает, что доходы при выплате компенсаций за неиспользованный отпуск, а также за неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не подлежат освобождению от налогообложения.

Кроме того, согласно закону, не подлежат налогообложению доходы в виде ежемесячных денежных выплат, получаемых гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также гражданами, подвергшимися радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Поправки ко второму чтению

Принятыми во втором чтении документа поправками предусматривается, что НДФЛ не будет облагаться также ряд других выплат: в частности, компенсационные выплаты по расходам на ЖКУ, а также компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, денежные компенсации взамен полагающегося земельного участка из государственной или муниципальной собственности, если такая компенсация установлена законодательством РФ или субъекта РФ, компенсационные выплаты ветеранам, героям труда и почетным донорам. НДФЛ также не будут облагаться доходы в натуральной или денежной форме, полученные налогоплательщиком в соответствие с законодательством в связи с рождением детей, уходом за детьми-инвалидами и другие социальные выплаты.

НДФЛ также не будут облагаться доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не превышающие 1 млн рублей, финансирование которых осуществляется в соответствии с правилами соответствующей госпрограммы.

Социальный налоговый вычет за медицинские услуги

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия"), одна из наиболее важных позиций закона касается социального налогового вычета при получении медицинских услуг и лекарственного обеспечения.

"Здесь мы уходим от какого-либо перечня лекарственных препаратов и устанавливаем, что гражданин вправе возместить себе частично стоимость любого препарата в размере фактически понесенных расходов, но в совокупности на сумму, не превышающую 120 тыс. руб. за налоговый период. Таким образом, максимальная сумма вычета составит 15 600 рублей", - пояснил депутат.

По его словам, в первую очередь это касается тех граждан, которые страдают серьезными патологиями, угрожающими жизни, проходят высокотехнологичное лечение и нуждаются в длительной терапии.