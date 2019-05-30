Греф: инвестиции государств в искусственный интеллект за рубежом достигают $10 млрд в год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Инвестиции зарубежных стран в развитие технологий на основе искусственного интеллекта составляют от $1 млрд до $10 млрд в год. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на совещании во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), представляя президенту на утверждение национальную стратегию развития искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект - это большие инвестиции, к сожалению. Если посмотреть на национальные стратегии, то каждая страна фактически приняла решение об инвестициях в год не менее $1 млрд. Некоторые страны инвестируют темпом от $5 [млрд] до $10 млрд из государственного бюджета в год в эту технологию", - сказал он.

Инвестиции, которые потребуются на реализацию стратегии в России, он не назвал.

Как сообщалось ранее, планы по развитию искусственного интеллекта в России будут выделены в отдельный федеральный проект в рамках национального проекта "Цифровая экономика", в связи с чем также предусмотрено перераспределение бюджетного финансирования.---

Эксперимент по развитию ИИ

Греф также попросил президента РФ Владимира Путина утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта и присвоить Москве статус экспериментальной площадки.

"Два ключевых решения выносятся вам на рассмотрение - мы просим вас утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта вашим решением, создать соответствующий координационный орган и поручить правительству РФ утвердить дорожную карту развития искусственного интеллекта", - сказал Греф.

"Нам необходимы экспериментальные площадки <...> Мы бы просили вас посмотреть, подумать над специальным статусом для субъекта федерации, для Москвы. Чтобы в Москве можно было экспериментировать над применением искусственного интеллекта", - добавил он.