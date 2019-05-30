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Чемпионат WorldSkills

Госдума приняла закон, упрощающий привлечение иностранцев к WorldSkills

Им больше не потребуется получение разрешения на работу или патента

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении проект закона, который упрощает порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.

Документ предусматривает право организации привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории РФ на период подготовки и проведения этих чемпионатов без получения разрешений на привлечение и использование иностранных работников. "Иностранным гражданам, привлекаемым организацией к трудовой деятельности, не требуется получение разрешения на работу или патента, приглашения на въезд в Российскую Федерацию выдаются им без учета соответствующей квоты", - говорится в пояснительной записке. Кабмин для применения этих преференций будет определять перечень чемпионатов по профмастерству, а также периоды их подготовки и проведения на территории РФ.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

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