Промпроизводство в Тверской области выросло на 13% по итогам 2018 года

ТАСС, 30 мая. Индекс промышленного производства в Тверской области за 2018 год вырос на 13% за счет развития обрабатывающих производств и составил 113,2%, превысив средние показатели регионов России, сообщил в четверг представитель пресс-службы правительства области.

"По итогам 2018 года индекс промышленного производства в Тверской области составил 113,2 %, что выше показателей 2017 года, а также показателей по России и ЦФО, которые составляют 102,9% и 108,5% соответственно", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Индекс промпроизводства в регионе в 2017 году составил 100,2%.

Выступая с ежегодным отчетом перед законодательным собранием, губернатор также отметил, что рост показателей во многом обусловлен развитием в области обрабатывающих производств, которые обеспечили порядка 73% от общего объема отгрузки промышленной продукции. Наиболее существенный рост по итогам 2018 года отмечается в таких отраслях как металлургия, производство лекарств, стройматериалов, нефтепродуктов, транспортное машиностроение, деревообработка. Кроме того, росту индекса способствовало возобновление работы Тверского стекольного завода, получение новых контрактов Тверским вагонзаводом благодаря совместной работе областного правительства, корпорации "Трансмашхолдинг" и поддержке правительства России. По словам губернатора Тверской области, в перспективе корпорация планирует создать в регионе промышленный технопарк.

Как отметили в правительстве региона, по итогам 2018 года в Тверской области за счет крупных проектов и инвестиций было создано 1,8 тыс. рабочих мест в различных отраслях производства. В 2019 году фонд развития промышленности региона готовит к реализации более 35 проектов с общим объемом инвестиций более 3,5 млрд руб. Всего в перечень заявленных вошли 40 проектов с объемом вложений около 400 млрд рублей, что позволит создать в регионе более 16 тыс. рабочих мест.