Хайнань. Пилотная зона свободной торговли

За 30 лет существования Хайнань прошел путь от отдаленного тропического острова до популярного международного курорта, а ВВП на душу населения вырос в 14,3 раза и составил 48430 юаней по состоянию на 2017 год. Экономический успех провинции стал предтечей важных изменений: в апреле 2018 года генеральный секретарь Си Цзиньпин торжественно объявил, что Центральный комитет партии решил поддержать создание на всей территории острова Хайнань пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ).
1. Почему пилотную зону свободной торговли решили развивать на территории Хайнаня? Уникальные преимущества
Остров Хайнань - второй по величине остров Китая после Тайваня, а провинция Хайнань - крупнейшая провинция Китая и самая крупная особая экономическая зона. Создание зоны свободной торговли на Хайнане имеет хорошие перспективы благодаря пяти факторам:
- Географический. Хайнань имеет выход к азиатско-тихоокеанским морским путям. Такое расположение позволяет проводить таможенный контроль, осуществлять миграционный выезд и въезд быстрее и проще, чем в других зонах свободной торговли КНР.
- Культурный. На территории острова расположен монастырь Наньшань, парк богини Гуаньинь и несколько крупных национальных парков.
- Финансовый. Уже 30 лет Хайнань является крупнейшей особой экономической зоной Китая, с налоговыми льготами и особыми условиями для инвестирования.
- Политический. Политика Китая направлена на глобализацию экономических процессов, а Хайнань - это самый удобный выход к сотрудничеству с государствами Юго-Восточной Азии.
- Ресурсный. На Хайнане обнаружены запасы нефти и природного газа, бурого угля и сланца, а также железо, титан, марганец, вольфрам, алюминиевая руда, молибден, медь, золото и серебро. В центре острова растут деревья ценных пород, в том числе тик и сандаловое дерево.
2. Как будет развиваться пилотная зона свободной торговли? Стратегическое позиционирование
Сегодня правительство провинции Хайнань усиленно работает над созданием образа новой китайской политики: создает пилотную ЗСТ на территории всего острова, разрабатывает планы строительства порта свободной торговли с китайской спецификой.
Начинается новая эпоха в истории острова. В планах правительства сделать Хайнань:
- пилотной зоной для внедрения реформ;
- национальной пилотной зоной экологической культуры;
- международным центром туризма;
- зоной внедрения и реализации главных государственных стратегий.
По замыслу властей стратегия открытости и создание экономической системы нового типа должны привести к тому, что Хайнань постепенно станет воротами Китая в мир через Тихий и Индийский океаны.
Главные цели
Стимулирование экономического развития Хайнаня - одно из важных направлений национальной политики по увеличению степени открытости Китая и усилению процессов глобализации. Уже сейчас намечены цели для реализации этой политики:
- к 2020 году построить основные объекты пилотной ЗСТ, повысить степень открытости к другим странам и создать "общество средней зажиточности";
- к 2025 году в общих чертах сформировать режим работы порта свободной торговли и создать в Хайнане передовую бизнес-среду;
- к 2035 году сделать Хайнань передовиком строительства социализма в Китае, сформировать режим функционирования порта свободной торговли и создать бизнес-среду мирового уровня;
- к 2050 году создать новый Хайнань с процветающей экономикой, культурным обществом, благоприятной экологией и стать лидером среди регионов страны по экономическим и культурным показателям.
Как в Хайнане будут развивать новую экономическую среду? Три ведущих отрасли
Новое время требует новых решений. Во времена повсеместного интернета, Big Data и развития искусственного интеллекта правительство Хайнаня развивает реальный сектор экономики, чтобы в кратчайшие сроки создать современную экономическую систему с преобладанием индустрии услуг.
Основные усилия направлены на стимулирование следующих отраслей экономики:
- туризм;
- сфера услуг;
- новые технологии.
Высокотехнологичная промышленность - одно из важнейших направлений для развития острова. Поэтому в Хайнане будет представлено пять центров развития новых технологий в разных сферах:
- база импорта и транзита ресурсов зародышевой плазмы мировой флоры и фауны;
- южный центр национальной глубоководной базы;
- государственный научный центр тропического сельского хозяйства;
- государственная научно-исследовательская база внесезонного выращивания;
- база крупных научно-технических инноваций в аэрокосмической области.
Хайнань проводит политику внедрения реформ и политики открытости в 10 ключевых областях: водный транспорт, семеноводство, здравоохранение, образование, спорт, телекоммуникации, интернет, культура, техническое обслуживание, финансы.
Правительство провинции Хайнань также обозначило 12 ключевых отраслей, ускоренное развитие которых обеспечит экономический рост. Ими стали медицина и здоровье; современные финансовые услуги; выставочная индустрия; туризм; высокоэффективное тропическое сельское хозяйство; интернет; логистика; морская промышленность; низкоуглеродное производство; недвижимость; образование, культура и спорт; фармацевтика.