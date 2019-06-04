Хайнань. Пилотная зона свободной торговли

За 30 лет существования Хайнань прошел путь от отдаленного тропического острова до популярного международного курорта, а ВВП на душу населения вырос в 14,3 раза и составил 48430 юаней по состоянию на 2017 год. Экономический успех провинции стал предтечей важных изменений: в апреле 2018 года генеральный секретарь Си Цзиньпин торжественно объявил, что Центральный комитет партии решил поддержать создание на всей территории острова Хайнань пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ).

1. Почему пилотную зону свободной торговли решили развивать на территории Хайнаня? Уникальные преимущества

Остров Хайнань - второй по величине остров Китая после Тайваня, а провинция Хайнань - крупнейшая провинция Китая и самая крупная особая экономическая зона. Создание зоны свободной торговли на Хайнане имеет хорошие перспективы благодаря пяти факторам:

Географический. Хайнань имеет выход к азиатско-тихоокеанским морским путям. Такое расположение позволяет проводить таможенный контроль, осуществлять миграционный выезд и въезд быстрее и проще, чем в других зонах свободной торговли КНР.

Культурный. На территории острова расположен монастырь Наньшань, парк богини Гуаньинь и несколько крупных национальных парков.

Финансовый. Уже 30 лет Хайнань является крупнейшей особой экономической зоной Китая, с налоговыми льготами и особыми условиями для инвестирования.

Политический. Политика Китая направлена на глобализацию экономических процессов, а Хайнань - это самый удобный выход к сотрудничеству с государствами Юго-Восточной Азии.

Ресурсный. На Хайнане обнаружены запасы нефти и природного газа, бурого угля и сланца, а также железо, титан, марганец, вольфрам, алюминиевая руда, молибден, медь, золото и серебро. В центре острова растут деревья ценных пород, в том числе тик и сандаловое дерево.

2. Как будет развиваться пилотная зона свободной торговли? Стратегическое позиционирование

Сегодня правительство провинции Хайнань усиленно работает над созданием образа новой китайской политики: создает пилотную ЗСТ на территории всего острова, разрабатывает планы строительства порта свободной торговли с китайской спецификой.