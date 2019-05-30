ЦБ рассчитывает вскоре достичь уровня международных резервов в $500 млрд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ рассчитывает вскоре достичь уровня международных резервов в $500 млрд и продолжить их накапливать, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"$500 млрд - это не цель, это ориентировочная сумма, которую мы считаем важной для экономики иметь, чтобы резервы создавали достаточный запас прочности. Такой уровень резервов достаточен для кризисных эпизодов. Мы почти достигли этого уровня, вполне возможно, в ближайшее время мы уже превысим эту планку и дальше будет происходить накопление в рамках бюджетного правила. Дополнительных ориентиров не предполагается", - сказала она.

Ранее сообщалось, что за 2018 год резервы выросли с $433 млрд до $469 млрд, на 17 мая 2019 года этот показатель составил $494,1 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.