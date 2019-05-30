Utair рассчитывает до конца года договориться о реструктуризации долга с кредиторами

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair до конца 2019 года рассчитывает договориться о реструктуризации долга с пулом своих кредиторов. Процесс был начат в конце прошлого года, сообщил журналистам в четверг президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков на пресс-конференции в Уфе.

"Мы находимся в стадии второй волны реструктуризации, она была запущена в конце прошлого года, и я думаю, что до конца 2019 года мы договоримся с пулом кредиторов об условиях реструктуризации", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о планах по реструктуризации кредитов на 31,4 млрд рублей на 35 лет по 0,01%.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).