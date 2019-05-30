Средние цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,2%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 мая 2019 года выросли по сравнению с уровнем неделей ранее на 0,2%, или 8 копеек, и составили 44,09 рублей за 1 л. При этом 1 л дизельного топлива подорожал на 0,1%, или 3 копейки, до 46 рублей, следует из материалов Росстата.

Так, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 за отчетный период поднялись на 7 и 8 копеек и составили 41,77 рублей и 45,11 рублей за 1 л соответственно. Бензин Аи-98 подорожал на 6 копеек, до 50,84 рублей за 1 л.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 54 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Кызыле, на 3,1%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Симферополе - на 0,3%, Горно-Алтайске - на 0,2%, Севастополе и Курске - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,42 рубля, марки Аи-95 - от 41,90 до 48,60 рубля, марки Аи-98 - от 48,20 до 53,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки Аи-95 - от 44,50 до 47 рубля, марки Аи-98 - от 51,70 до 53,63 рубля за 1 л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю вырос на 1,5%, до 685,8 тыс. тонн, дизельного топлива - снизился на 3,4%, до 1,27 млн тонн.