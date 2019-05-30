Трамп выразил уверенность в желании Китая заключить торговое соглашение с США

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в желании Пекина заключить торговое соглашение с Вашингтоном и отметил, что переговоры по этому поводу идут хорошо. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо.

"Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела с Китаем", - сказал он, отвечая на вопрос об успехах в торговых переговорах. "Вот что я скажу вам: Китай очень хочет заключить с нами соглашение, потому что компании уходят из Китая из-за торговых пошлин", - добавил президент.

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.