Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,4% "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень, установленный ЦБ РФ для объема международных резервов России, составляет $500 млрд.

Доля нерезидентов

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 мая 2019 года выросла до 27,8% против 26,7% по итогам марта, сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, на начало мая номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, превысил 2,24 трлн рублей при общем объеме рынка более 8,07 трлн рублей.

На фоне введения США новых антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимума в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.

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