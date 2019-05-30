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Псковские власти не намерены восстанавливать летный сертификат "Псковавиа"

В администрации региона сосредоточат внимание на сохранении и развитии аэропорта Пскова

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области не намерены восстанавливать летный сертификат "Псковавиа", который был аннулирован Росавиацией весной 2019 года, так как эта процедура требует значительных финансовых затрат. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии областного собрания с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год.

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"К сожалению, инвестор не выполняет в полной мере обязательства по сохранению платежеспособности предприятия. Мы отказываемся от летного сертификата. "Псковавиа" летать не будет, потому что, по подсчетам экспертов, это будет стоить от 10 млрд рублей", - сказал Ведерников.

Он добавил, что администрация региона "сосредоточит внимание на сохранении и развитии псковского аэропорта". "У нас ведутся сейчас активно переговоры, несколько компаний готовы зайти, готовы летать в Эстонию, Латвию, в Европу из псковского аэропорта", - уточнил губернатор.

В середине апреля руководство комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области сообщило ТАСС, что Росавиация аннулировала летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", действие которого с апреля 2018 года было приостановлено по просьбе региональных властей. При этом руководство предприятия на тот момент заявляло, что аннулирование летного сертификата не отразилось на работе компании, а все сотрудники - 180 человек - продолжают выполнять служебные обязанности.

Среди услуг предприятия - не только воздушные пассажирские и грузовые чартерные внутренние и международные перевозки. "Псковавиа" также ведет аэропортовую деятельность и занимается наземным обслуживанием воздушных судов в аэропорту, предоставляет услуги по периодическому и оперативному техническому обслуживанию воздушных судов. Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26БРЛ и вертолет Robinson R-44.

Ситуация в "Псковавиа"

В январе 2018 года СК РФ возбудил дело о невыплате зарплат работникам авиакомпании на 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. По поручению Ведерникова был переизбран совет директоров акционерного общества, разработан план стабилизации и установлен максимальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

Региональные власти оценивали ситуацию в "Псковавиа" как очень тяжелую и сообщали, что из областного бюджета приходится выделять 6-10 млн рублей в месяц, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом. В октябре 2018 года компания "Аэропорт Сиверский" выиграла конкурс на пакет акций авиаперевозчика. По документации, компания получила 75% минус одну акцию "Псковавиа" за 55 млн рублей. По расчетам региональных властей, приватизация позволит авиакомпании привлечь более 1,2 млрд рублей инвестиций и вывести ее из кризиса.

В начале октября 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой. Ранее Ведерников называл авиасообщение со столицей РФ важнейшим фактором, который определяет не только транспортную доступность, но и экономическое развитие региона. Для запуска авиарейсов при поддержке администрации региона "Псковавиа" привела техническое состояние аэропорта в нормативное состояние. Кроме того, региональные власти намерены в 2019 году связать авиасообщением Псков и Сочи, которое с 2020 года должно стать круглогодичным. Ранее псковские власти заявляли о намерении выделить из регионального бюджета субсидию в размере 30 млн рублей для запуска прямого авиарейса по этому маршруту.

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