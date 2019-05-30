Бюджет Липецкой области на 2019 год вырос на 3,5 млрд рублей

ТАСС, 30 мая. Депутаты Липецкого областного совета в четверг на очередной сессии приняли изменения в закон о бюджете региона на 2019 год, увеличив доход почти на 3,5 млрд рублей. Общие доходы бюджета Липецкой области составят свыше 60 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба регионального парламента.

"Приняты изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Объем доходов вырос почти на 3,5 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 60,4 млрд рублей, расходы - 68,8 млрд рублей, дефицит уменьшится и составит 8,4 млрд рублей", - сообщила пресс-служба Липецкого областного совета депутатов.

По данным пресс-службы регионального парламента, основная часть субсидий из федерального центра пойдет на сельское хозяйство. "Мы дополнительно получили из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства свыше 2,5 млрд рублей. Причем, государственную помощь получают не только крупные инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, но и малые формы хозяйствования, наши фермеры, кооператоры. Выполняются задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию по части выполнения национальных проектов", - процитировала пресс-служба слова председателя регионального парламента Павла Путилина.

Он добавил, что более 90 млн рублей направят на создание новых мест в детсадах для малышей до 3 лет, для этого в Липецке в 2019 году построят семь ясельных корпусов. Органы местного самоуправления получат 106 млн рублей на компенсацию родительской платы в детских садах. Управление здравоохранения области получит свыше 273 млн рублей на новое оборудование областного перинатального центра и других липецких больниц, на реконструкцию офиса врача общей практики в микрорайоне "Елецкий", на оснащение и открытие Воловской районной больницы.

Как добавили в пресс-службе облсовета, депутаты подняли вопрос о кредиторской задолженности медицинских учреждений региона - в бюджете на ее погашение предусмотрено почти 100 млн рублей.

"Сейчас действует система по обеспечению учреждений здравоохранения денежными средствами через Фонд обязательно медицинского страхования, денежные средства должны идти за больными. Мы, субъекты федерации, неоднократно обращались в правительство, чтобы пересмотреть эту систему. <...> Кредиторская задолженность существует по независящим от руководителей или сельских медицинских учреждений причинам", - процитировала пресс-служба ответ депутатам вице-губернатора Липецкой области Вячеслава Щеглеватых.