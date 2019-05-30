Ректор МГУ предложил включать период обучения в аспирантуре в трудовой стаж

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Период обучения в аспирантуре необходимо включать в трудовой стаж - это будет мотивом для молодых людей продолжать учиться, заявил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий в четверг на заседании совета Российского союза ректоров.

"Мне кажется, сейчас утрачены финансовые, карьерные, репутационные мотивы обучения в аспирантуре. Второе, аспирантура раньше попадала в стаж, то есть мы уже работали. И это было тоже мотивом: у нас уже три года стажа в университете, а потом пошел еще и ассистент, четвертый год, и так далее, а сегодня - нет. Период обучения в аспирантуре не отражается в трудовой книжке", - сказал Садовничий.

По его словам, сегодня работодателя также в малой степени интересует уровень образования кандидата.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что институт аспирантуры с обязательной защитой диссертаций будет восстановлен в России, соответствующий законопроект внесен в правительство. Как позднее заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре могут принять уже в 2019 году.