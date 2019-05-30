Чемезов заявил, что серийные поставки МС-21 "Аэрофлоту" начнутся не ранее 2021 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Серийные поставки самолетов МС-21 для авиакомпании "Аэрофлот" начнутся в 2021 году, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Изначально планировалось начать поставки в 2020 году.
"По серийному производству самолетов МС-21 будет сдвижка на 2021 год - уже серийная поставка начнется в 2021 году. "Аэрофлот" получит первые самолеты не раньше 2021 года", - сказал он.
По словам Чемезова, штрафных санкций из-за изменения сроков серийной поставки со стороны "Аэрофлота" не будет. "Я думаю, что штрафных санкций со стороны "Аэрофлота" никаких не может быть, потому что это форс-мажор. Санкции иностранного государства рассматриваются как форс-мажорные обстоятельства, которые позволяют нам уйти от экономических претензий со стороны "Аэрофлота". Пока мы этот вопрос не обсуждали, но соответствующее письмо в "Аэрофлот" уже написали", - пояснил глава Ростеха.
Он также сообщил, что изготовление композитного крыла из российских материалов для самолета МС-21 начнется в ближайшее время.
"Композитный материал уже создан, ведутся испытания. Я надеюсь, что в ближайшее время мы уже начнем изготавливать само крыло и испытывать его на самолете", - сказал Чемезов.
В начале года глава Ростеха отмечал, что серийное производство МС-21 сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла. Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году, а первые детали крыла из российских композитов уже произведены на "Аэрокомпозите".
В январе стало известно, что санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.
Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что некоторые компоненты, использовавшиеся для крыла и части киля, поставлялись из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. По данным газеты, оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов.