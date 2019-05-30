Чемезов заявил, что серийные поставки МС-21 "Аэрофлоту" начнутся не ранее 2021 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Серийные поставки самолетов МС-21 для авиакомпании "Аэрофлот" начнутся в 2021 году, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Изначально планировалось начать поставки в 2020 году.

"По серийному производству самолетов МС-21 будет сдвижка на 2021 год - уже серийная поставка начнется в 2021 году. "Аэрофлот" получит первые самолеты не раньше 2021 года", - сказал он.

По словам Чемезова, штрафных санкций из-за изменения сроков серийной поставки со стороны "Аэрофлота" не будет. "Я думаю, что штрафных санкций со стороны "Аэрофлота" никаких не может быть, потому что это форс-мажор. Санкции иностранного государства рассматриваются как форс-мажорные обстоятельства, которые позволяют нам уйти от экономических претензий со стороны "Аэрофлота". Пока мы этот вопрос не обсуждали, но соответствующее письмо в "Аэрофлот" уже написали", - пояснил глава Ростеха.

Он также сообщил, что изготовление композитного крыла из российских материалов для самолета МС-21 начнется в ближайшее время.