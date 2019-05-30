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В России растет число женщин-должников по алиментам

В ФССП отметили, что в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 5%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России отмечает рост числа женщин, становящихся должниками по алиментам.

"По состоянию на 1 мая 2019 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находятся 826 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, из которых по 78% должниками являются мужчины, по 22% (181 тыс.) - женщины, - отметили в ФССП. - При этом по сравнению с прошлым годом на 5% (почти на 8 тыс. - прим. ТАСС) увеличилось количество женщин-должников".

Ранее в УФССП по Москве, где также обобщили данные об алиментщиках, сообщили, что среди 25 тыс. московских алименщиков женщины составляют 10% (2610 человек).

При этом, если у мужчин-алиментщиков в 38% случаев (311 тыс. производств) алименты удерживаются из зарплаты или иных доходов, то у женщин-должников по алиментам - лишь у каждой четвертой (44,5 тыс. или 5% среди должников по алиментам).

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