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"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику

Холдинг планирует заплатить 16,61 рубля на акцию за 2018 год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.

В ней отмечается, что в этом году холдинг планирует заплатить рекордные дивиденды - 16,61 рубля на акцию за 2018 год.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.

Совет директоров "Газпрома" 21 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 руб. на акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). В середине мая правление "Газпрома" пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. До этого менеджмент предложил выплатить 10,43 рубля на акцию, то есть 246,9 млрд рублей в целом. Новая рекомендация - 16,61 руб.ля на акцию, или 393,2 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла в два раза по сравнению с 2017 годом и составила 1,46 трлн рублей. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2018 года выросла в 9,3 раза по сравнению с 2017 годом и составила 933,1 млрд рублей. Таким образом, дивиденды "Газпрома" за 2018 год могут составить 27% от прибыли по МСФО и 42% от прибыли по РСБУ.

По итогам 2017 года "Газпром" выплатил 8,04 рубля на акцию, направив на дивиденды 190,36 млрд рублей. Таким образом, хотя Минфин настаивал на дивидендах госкомпаний в 50% чистой прибыли по МСФО, компания выплатила вдвое меньше - около 26,6%. В качестве расчетной базы "Газпром" использует показатель по РСБУ, однако, как сообщалось, холдинг обсуждает переход на расчеты по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.

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