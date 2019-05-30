В МВФ заявили о готовности вернуться в Киев после выборов в Раду и продолжить переговоры

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд по итогам работы очередной миссии на Украине заявил о готовности вернуться в Киев и продолжить переговоры о сотрудничестве после парламентских выборов и формирования нового состава правительства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - приводит пресс-служба слова главы миссии Рона ван Родена.

При этом в МВФ назвали плодотворными новые переговоры с украинской стороной. "Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента [Владимира] Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", - добавил глава миссии. Вместе с тем в сообщении МВФ отмечается, что заявление специалистов миссии "не обязательно является позицией совета исполнительных директоров МВФ, а результаты работы этой миссию не будут предметом рассмотрения на заседании совета".

Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. В пресс-службе Владимира Зеленского по итогам переговоров с ее экспертами заявили, что "Украина остается партнером МВФ и выполняет свои обязательства".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, который участвовал в переговорах, заявил о достижении договоренности "активно сотрудничать с МВФ, чтобы за летний период подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины". По его словам, на встрече с представителями миссии МВФ также было согласовано, что "первые шаги Украины будут направлены на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы, переформатирование правоохранительной системы". Предоставление транша, отметил Данилюк, будет решаться советом директоров МВФ.

Вместе с тем секретарь СНБО заявил, что программа помощи от МВФ stand-by остается в силе. Она одобрена в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.