Псковские власти ожидают получения 1 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей от фонда ЖКХ

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают получить порядка 1 млрд рублей на реконструкцию коммунальных сетей за счет сотрудничества с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Первые соглашения в этом направлении будут заключены в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Вопрос о реконструкции коммунальных сетей для региона имеет важное значение, так как степень физического износа объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры в Псковской области достигает 78%. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщал о том, что Псковской области необходимо около 5 млрд рублей для того, чтобы обеспечить качественную работу систем водоснабжения в муниципалитетах региона.

"Мы активно сотрудничаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Муниципалитеты Псковской области завершают подготовку заявок, и мы рассчитываем дополнительно привлечь помимо национальных проектов до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений. Первые соглашения в этом направлении будут подписаны через неделю на Петербургском экономическом форуме", - сказал Ведерников, выступая в четверг на сессии областного собрания с отчетом о деятельности администрации за 2018 год.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.