ЦБ готовит предложения по стимулированию девалютизации вкладов физлиц

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России готовит ряд предложений, направленных на стимулирование к девалютизации вкладов физических лиц. В частности, рассматривается вопрос о повышении норматива обязательного резервирования по обязательствам перед физлицами в иностранной валюте, говорится в очередном обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

"Кроме того, обсуждается вопрос о внесении изменения в действующее законодательство по страхованию вкладов в части снижения предельного отклонения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте от базовой доходности, сверх которого банки уплачивают дополнительные и повышенные дополнительные страховые взносы", - отмечается в документе.

Согласно данным регулятора, в IV квартале 2018 года - I квартале 2019 года процесс девалютизации баланса российского банковского сектора частично приостановился. Так, в части активов продолжалось сокращение валютных кредитов (юридическим лицам - резидентам - на 16%, нефинансовым организациям в целом - на 10%), но возрос объем свопов и межбанковских кредитов (МБК) в иностранной валюте.

"В части пассивов продолжилось сокращение обязательств перед нерезидентами, но возобновился рост валютных депозитов юридических и физических лиц. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме вкладов физических лиц за I квартал 2019 года возросла с 20,3 до 21,5% (с устранением курсовой переоценки)", - добавили в регуляторе.

Банк России уже давно ведет политику девалютизации балансов российских банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила о такой необходимости. По ее словам, это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности. В рамках этой политики ЦБ с 1 июля прошлого года уже ограничил валютное кредитование для российских компаний, повысив коэффициенты риска по валютным активам (кредитам и вложениям в долговые инструменты, номинированные в валюте). Также Набиуллина говорила, что Банк России не исключает введения повышенных отчислений в обязательные резервы также по валютным депозитам банков.