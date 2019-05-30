ВЭБ.РФ прокредитует поставки вагонов ТМХ в Узбекистан

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Корпорация ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписали кредитный договор о финансировании проекта поставки пяти поездов метро, а также сопутствующих материально-технических средств и услуг для метро Ташкента, сообщает ВЭБ.РФ.

Подписание прошло в рамках рабочего визита в республику председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Подвижной состав будет выпущен на подмосковном предприятии АО "Метровагонмаш", которое входит в состав производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг", - сообщает пресс-служба корпорации.

"Метровагонмаш" направит партию вагонов метро нового поколения для эксплуатации на кольцевой линии ташкентского метро. Соответствующий контракт был заключен в октябре 2018 года.

При поддержке финансовых институтов России и Узбекистана в республике уже реализуются проекты на общую сумму более €200 млн. Объем финансирования ВЭБ.РФ составляет €152 млн.