Россия готова принять участие в развитии железнодорожной сети Монголии

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев заявил своему монгольскому коллеге Улзийсайханы Энхтувшину, что Россия заинтересована и готова принять участие в реализации плана развития железнодорожного сообщения Монголии. Как сообщила пресс-служба аппарата заместителя председателя правительства РФ, это предложение было выдвинуто в ходе прошедшего в четверг 22-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"У Монголии разработан очень интересный план развития железнодорожного сообщения, в реализации которого готова поучаствовать Российская Федерация с учетом своего большого исторического опыта в этом вопросе", - заявил Гордеев.

Он также указал на то, что по итогам прошлого года объем грузовых перевозок по Улан-Баторской железной дороге достиг рекордного показателя за всю историю ее существования и составил 25,7 млн тонн, что на 13% больше в годовом исчислении.

В ходе заседания стороны также приветствовали подписание и вступление в силу соглашения между правительствами России и Монголии об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом, которое было подписано в июне 2018 года.