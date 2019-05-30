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Россия готова принять участие в развитии железнодорожной сети Монголии

Как заявил зампред правительства Алексей Гордеев, объем грузовых перевозок по Улан-Баторской железной дороге по итогам 2018 года достиг рекордного показателя

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев заявил своему монгольскому коллеге Улзийсайханы Энхтувшину, что Россия заинтересована и готова принять участие в реализации плана развития железнодорожного сообщения Монголии. Как сообщила пресс-служба аппарата заместителя председателя правительства РФ, это предложение было выдвинуто в ходе прошедшего в четверг 22-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"У Монголии разработан очень интересный план развития железнодорожного сообщения, в реализации которого готова поучаствовать Российская Федерация с учетом своего большого исторического опыта в этом вопросе", - заявил Гордеев.

Он также указал на то, что по итогам прошлого года объем грузовых перевозок по Улан-Баторской железной дороге достиг рекордного показателя за всю историю ее существования и составил 25,7 млн тонн, что на 13% больше в годовом исчислении.

В ходе заседания стороны также приветствовали подписание и вступление в силу соглашения между правительствами России и Монголии об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом, которое было подписано в июне 2018 года.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссияМонголия
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