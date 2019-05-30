Путин поставил задачи по внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин определил правительству и бизнесу основные задачи по внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику России. На совещании, которое состоялось в основанной Сбербанком школе программирования "Школа 21", Путин указал на важность этого направления работы, так как технологии искусственного интеллекта позволяют принимать быстрые решения и повысить эффективность управления. Он особо подчеркнул, что монополист в сфере искусственного интеллекта "станет властелином мира".

По словам главы государства, "борьба за технологическое лидерство - прежде всего в сфере искусственного интеллекта - уже стала полем глобальной конкуренции, а скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии". Эти технологии, уверен Путин, не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и производительность труда, эффективность управления, образования, здравоохранения и повседневную жизнь людей. Российский лидер напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта, потребовав обеспечить технологический суверенитет России в этой сфере. Президент поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта.

Среди других задач, которые предстоит решить в ближайшее время, Путин назвал "создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе - по аналогии с человеческим мозгом". Россия, по его словам, "должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира".

Глава государства отметил, что РФ "опирается на традиционно сильные научные и образовательные школы в математике и физике, на конкурентную систему подготовки специалистов в области IT". Он напомнил и о том, что "сильные научные и прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность". По его словам, России "за пять лет нужно выйти по этим направлениям на лидирующие позиции".

Донастройка законодательства

Путин призвал обеспечить донастройку законодательства для внедрения технологий искусственного интеллекта. "Принципиально важно настроить наше законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую, адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе искусственного интеллекта, а также специальные режимы для частных инвестиций в создание прорывных решений", - сказал президент.

При этом глава государства отметил необходимость "гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России". Также, по его словам, "важно снять законодательные и административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан". Еще одной задачей, по словам Путина, должно стать формирование эффективного правового регулирования оборота данных, создание передовой инфраструктуры для их обработки и хранения.

В то же время глава государства назвал важнейшим условием для развития сферы искусственного интеллекта "готовность общества, граждан к повсеместному внедрению таких технологий". Он призвал "обеспечить широкое цифровое просвещение, запустить программы переобучения, прежде всего, по востребованным направлениям", а также наращивать кадровый потенциал страны в IT-сфере, привлекать зарубежных специалистов, оперативно решая вопросы предоставления им гражданства и разрешения на работу.

Финансирование

Вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании рассказал президенту, что финансирование федерального проекта по искусственному интеллекту в случае его утверждения может составить около 90 млрд руб. в течение шести лет. По его словам, этот проект будет включать, в частности, меры по поддержке исследований в области алгоритмов и математических методов, в том числе поддержку лидирующих исследовательских центров. Акимов указал на необходимость "создавать благоприятную почву для развития и тиражирования технологий, субсидировать пилотные внедрения, потому что это риск, поделиться с которым, наверное, частные компании должны и могут с публичными образованиями".

Таким образом, подтвердил вице-премьер, правительство готово выделить "ведущим компаниям ресурсы для создания прототипов применения искусственного интеллекта, создав основу для будущих внедрений". Акимов пообещал, что дополнительный федеральный проект по развитию искусственного интеллекта в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будет подготовлен не позднее октября 2019 года.

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов предложил в качестве одной из мер поддержки проектов в области искусственного интеллекта сформировать госзаказ на такую продукцию. Путин согласился с тем, что государство должно поддержать производство отечественной продукции для развития этого высокотехнологичного направления.

Эксперимент в столице

Глава Сбербанка Герман Греф попросил Путина утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта и присвоить Москве статус экспериментальной площадки, где можно было бы отрабатывать технологии в этой сфере. По словам Грефа, нужно также "создать соответствующий координационный орган и поручить правительству РФ утвердить дорожную карту развития искусственного интеллекта".

"Нам необходимы экспериментальные площадки <...> Мы бы просили вас посмотреть, подумать над специальным статусом для субъекта федерации, для Москвы. Чтобы в Москве можно было экспериментировать над применением искусственного интеллекта", - сказал он. Однако Путин оставил просьбы руководителя госбанка без комментариев.

Столичный мэр Сергей Собянин в свою очередь рассказал о технологиях в области искусственного интеллекта, которые планируется внедрить в Москве уже в ближайшее время. Так, по его словам, власти столицы планируют в скором времени объявить конкурс на создание масштабной системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тыс. камер видеонаблюдения в городе. Градоначальник напомнил, что система распознавания лиц использовалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он добавил, что она "будет одной из крупнейших систем в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами".

Мэр также сообщил о внедрении в столице технологии распознавания речи. По его словам, в колл-центрах столичных ведомств за счет чат-ботов уже обслуживается от 40% до 70% звонков. Кроме того, проводятся эксперименты по внедрению распознавания речи на транспорте, в школах, поликлиниках и больницах, что "облегчит труд огромному количеству людей".

Искусственный интеллект и бизнес

Помощник президента РФ Андрей Белоусов подчеркнул, обращаясь к участникам совещания, что "рынка продуктов искусственного интеллекта как такового нет", кроме того, "он совершенно не главный. "Главное - это изменения на традиционных рынках, которые происходят благодаря искусственному интеллекту. Мерить надо не тем, какую долю мы займем на рынке искусственного интеллекта, а сколько мы за счет наших национальных решений сможет отвоевать на рынке промышленности, торговых и логистических услуг", - сказал он.

Говоря о потенциальных проблемах со сбытом у компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта, Белоусов признал, что такие проблемы будут возникать, отметив, что, тем не менее, сегодня необходимо создать определенный избыток предложения в этом направлении. Он также указал на неизбежное изменение систем управления в компаниях при внедрении искусственного интеллекта, хотя, по словам Белоусова, "эти процессы идут инерционно, медленно, в том числе и в корпорациях".

Помощник президента также предостерег правительство от ошибки "впасть в традиционный бюрократический процесс с разного рода постановлениями и решениями" при разработке стратегии развития искусственного интеллекта.

Путин согласился с тезисами своего помощника, призвав активнее привлекать российские компании к внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику страны. Он поблагодарил присутствующих на совещании руководителей отечественных компаний, которые занимаются внедрением таких технологий.

"Но это еще не все наши компании, у нас их гораздо больше. И с ними, наверное, сложнее. Но у меня просьба, вы и дальше продолжайте с ними работать, и мне подскажите, с кем мне конкретно надо поработать по этим вопросам", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что при внедрении достижений искусственного интеллекта необходимо обеспечить российским компаниям "естественный захват рынка - собственного и мировых рынков". По его словам, в ряде сфер для активного применения методов искусственного интеллекта нужны соответствующие решения профильных министерств и ведомств. В завершение встречи президент России поручил разработать пошаговый план реализации стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.