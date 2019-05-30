Болтон: Вашингтон продолжает обсуждать с Лондоном вопрос о сотрудничестве с Huawei по 5G

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Вашингтон продолжает вести диалог с Лондоном по вопросу об участии китайской корпорации Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Об этом в четверг заявил в Лондоне журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, по словам которого британское правительство до сих пор не приняло окончательного решения по Huawei.

"Я не уверен, что это решение принято в окончательном виде на уровне премьер-министра. Мы продолжаем диалог, люди обмениваются мнениями, - сказал Болтон, слова которого приводит агентство Reuters. - Как мне кажется, все начинают осознавать угрозы, особенно в области телекоммуникационных систем 5G, которые создает оборудование Huawei, а потенциально и других компаний, которые могут оставлять иностранным правительствам лазейку для доступа к телекоммуникационным системам".

По словам Болтона, тема Huawei с большой вероятностью будет подниматься в ходе начинающегося 3 июня государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Позднее данную информацию подтвердили агентству и в британском правительстве.

В начале мая глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о том, что правительство страны пока не приняло решение о доступе Huawei к созданию неключевых технологий британской сети 5G. При этом ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй одобрила участие Huawei в проекте, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. После этого госсекретарь США Майкл Помпео предупредил, что сотрудничество Великобритании с Huawei может стать для Вашингтона препятствием в обмене разведывательной информацией с Лондоном.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE. Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США "будут отставать в развертывании сети 5G".