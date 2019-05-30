"Аэрофлот" в первом квартале увеличил убыток на 51%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка "Аэрофлота" увеличилась на 23,3% - до 138,04 млрд рублей, операционный убыток - в 1,8 раза, до 5,9 млрд рублей, убыток до уплаты налогов - на 60,5%, до 19,69 млрд рублей.

"Наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года по-прежнему оказал рост расходов на авиационное топливо, - отметили в "Аэрофлоте". - Общие расходы на топливо по группе увеличились на 9,7 млрд рублей, или на 28,4%, в том числе за счет роста его стоимости на 10,2% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года".

Еще одним фактором роста чистого убытка в "Аэрофлоте" называют сезонность.

"Зимний сезон навигации является наиболее сложным для отрасли, поскольку авиакомпании продолжают нести фиксированные затраты при пониженном спросе в силу ярко выраженной сезонности пассажиропотоков", - говорится в материалах перевозчика.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 21,2% и достиг 21,33 млрд рублей.

Чистый долг перевозчика снизился на 5,7% - до 599,08 млрд рублей.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".