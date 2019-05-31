В Роскачестве представили рекомендации по выбору детских колясок

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провели исследование 38 моделей прогулочных детских колясок.

"Коляски испытывались по 176 показателям, разделенным на четыре категории: ежедневное использование, эргономика, хранение и транспортировка, а также безопасность", - говорится в пятницу в сообщении ведомства.

Для испытаний экспертами были выбраны коляски от 27 производителей. В исследовании колясок приняли участие не только эксперты, но и родители.

Один из главных итогов проверки стал вывод о том, что на рынке сейчас редко какая коляска может удовлетворить все потребности потребителя. В связи с этим эксперты советуют родителям ознакомиться с множеством параметров колясок и выстроить собственную шкалу их важности.

Безопасность и удобство

Небезопасными оказались коляски Diono Traverze, Britax Holiday Double, Maclaren Volo, Silver Cross Jet, Mutsy Nio, Maclaren Techno XT и Pali Aigo. Модели Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+ нельзя назвать ловкими и маневренными.

Массивная коляска Graco Stadium Duo не смогла пройти маршрут с бордюрами, но отлично подходит для прогулки по тротуарам. При этом с небольшой Chicco OhLaLa все наоборот. "Так, эксперты советуют перед покупкой определиться, что именно нужно покупателю: устойчивость, но большой размер и вес, или легкость, грозящая неустойчивостью даже при аккуратных поворотах", - сообщают в ведомстве.

Лучше всего для прогулок по траве подходят Bugaboo Cameleon3 Plus и Jane Rider. А идеальны для гравия Mutsy Evo, Jane Rider, Mutsy Nio и Peg Perego Booklet 50 S. Лучшее впечатление от управления оставили коляски моделей Jane Muum, Joolz Day3 и Cybex Balios S, а худшее - Chicco OhLaLa и Babyzen YOYO+.

Настраивать и усаживать в сиденье ребенка удобнее всего в колясках Chicco Miinimo 2 и Cybex Balios S. Что касается непосредственно удобства сиденья, выбор родителей и экспертов в оценке "отлично" сошелся только на коляске Stokke Xplory 6. Высший балл эксперты поставили также Cybex Balios S, а родители - Jane Muum. Настроить ремень на моделях Bugaboo Cameleon3 Plus, Chicco Miinimo 2, Cybex Balios S, Mama & Papas Urbo 2 и Mutsy Evo оказалось гораздо проще, чем на CBX Misu, Diono Traverze, Maclaren Techno XT и Maclaren Volo.

Регулировать спинку прощего всего у колясок Chicco Liteway 3, Cybex Balios S, Mothercare Nanu и Uppababy Vista, сложнее - у Phil&Teds Go. Хуже всего, по результатам испытаний, коляски показали себя в регулировке высоты подножки.

Удобство ухода за коляской

Специалисты также оценили сложность сборки колясок, легкость чистки материала и удобство поезки с ней в общественном транспорте.

Самая неудобная конструкция была у колясок Silver Cross Jet, Babyzen YOYO+ и Mothercare Nanu. Проще всего собирать коляски Cybex (Eezy S и Eezy S Twist), Diono Traverze и Familidoo Air, сложнее - Bugaboo Cameleon3, Joolz Day3 и Peg Perego Booklet 50 S. Для хранения лучше всего подойдут марки Joolz Day3, Silver Cross Horizon, Thule Sleek, Cybex Balios S и Peg Perego Booklet 50 S.

Высокие баллы за транспортировку получили коляски Familidoo Air, Diono Traverze и Cybex Eezy S, низкие - Graco Stadium Duo. Большие коляски Graco Stadium Duo, Jane Rider и Uppababy Vista перевозить в общественном транспорте будет неудобно.

Легче всего чистить коляски бренда Cybex (Balios S, Eezy S и Eezy S Twist) и коляску Bugaboo Cameleon3 Plus. В 37% случаях в колясках вообще не снимаются чехлы, а материалы колясок оказались неудобны для очистки в 76% случаев, отмечают специалисты.