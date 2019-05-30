"Яндекс.Такси" инвестирует 2 млрд рублей в развитие систем безопасности на транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" вложит около 2 млрд рублей до середины 2020 года в разработку и освоение камер с биометрическим распознаванием лиц для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах, вызванных усталостью водителя, а также в систему мониторинга превышения скорости. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в регионах России Иван Запольский в кулуарах IX Международного форума "Безопасность на транспорте" в Санкт-Петербурге.

"Мы разрабатываем технологию распознавания лиц, чтобы в будущем наше приложение при помощи камеры распознавало, какой водитель в тот или иной момент авторизовался в системе, и отслеживало его самочувствие. Также у нас в разработке технология, которая предупреждает водителя о превышении скорости, при систематических нарушениях система отключает водителя от сервиса. До 2020 года планируется вложить около 2 млрд рублей", - сказал он.

Как уточнил Запольский, официальная презентация новой камеры, которая отслеживает состояние водителя по 68 точкам, предупреждая его при высокой степени усталости, вплоть до временного отключения от принятия заказов, состоится в ближайшее время.

Сроки установки камер в автомобилях компаний, сотрудничающих с сервисом "Яндекс.Такси", пока не уточняются.