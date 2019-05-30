Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый договор NAFTA летом

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор NAFTA между Канадой, Мексикой и США уже этим летом. Об этом в четверг заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве, куда он прибыл с официальным визитом.

"Я хочу заверить вас, что мы приложим все силы, чтобы получить одобрение Конгресса [по новому торговому договору] этим летом", - сказал он. Пенс подчеркнул, что этот документ, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему договору NAFTA, "будет крупнейшей торговой сделкой в истории США". Пенс также добавил, что в ходе встречи с Трюдо намерен обсудить ситуацию в Венесуэле и отношения двух стран с Китаем.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Дональда Трампа тогда обосновала решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и назвала такие действия Вашингтона незаконными. В начале мая Канада и США договорились о снятии этих пошлин.

В среду Трюдо представил в парламент Канады законопроект о ратификации нового торгового договора НАФТА между Канадой, Мексикой и США.