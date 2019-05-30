{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех сменит руководство одной из своих компаний из-за долга по зарплате

Два источника в госкорпорации рассказали ТАСС, что речь идет о 120 млн рублей
Главный офис госкорпорации Ростех Стоян Васев/ТАСС
Описание
Главный офис госкорпорации Ростех
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ростех сменит руководство расположенного в столице Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, входит в холдинг "Росэлектроника") в связи с тем, что компания задолжала своим сотрудникам 120 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг два источника в госкорпорации.

"Руководством госкорпорации принято решение о смене высшего менеджмента в ЦНИИ ЭИСУ", - сказал один из собеседников агентства. Другой источник пояснил, что "решение связано с долгом компании перед сотрудниками по зарплате, который к настоящему времени достиг 120 млн рублей".

В Ростехе ТАСС подтвердили, что "в ближайшее время руководство института ждет смена".

Теги
Россия
Запасы нефти в США за неделю практически не изменились
Они составили 476,49 млн баррелей, что на 282 тыс. баррелей меньше, чем неделей ранее
Читать полностью