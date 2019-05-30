Выручка "Аэрофлота" в первом квартале превысила 138 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Выручка по МСФО крупнейшего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота" - по итогам первого квартала 2019 года выросла на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 138 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании.

"Выручка по МСФО "Аэрофлота" за первый квартал 2019 года увеличилась на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 138,4", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что рост выручки произошел благодаря увеличению пассажиропотока, сумма доходов от которого по итогам квартала составила 119,3 млрд против 96,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Также перевозчик заработал на грузовых перевозках - 14,6 млрд рублей против 11,3 млрд за аналогичный период годом ранее.

Как заметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, компания в первом квартале продолжила развиваться в соответствии со своей разработанной стратегией, увеличив пассажиропоток до 12,8 млн. пассажиров. "Рост пассажиропотока при положительной динамике доходных ставок позволил увеличить выручку на 23,3%", - добавил он.

Менеджмент компании, по словам Чиханчина, намерен продолжать активное управление доходами и строгий контроль над расходами в течение всего года для нейтрализации давления макроэкономических факторов.