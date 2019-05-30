Участниками конференции Startup Village в "Сколково" стали более 10 тыс. человек

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 200 инновационных компаний представили свои проекты на выставке Startup Bazaar в рамках международной конференции Startup Village 2019 в Сколково 29-30 мая, сообщила в четверг пресс-служба фонда "Сколково".

"29-30 мая в инновационном центре "Сколково" состоялась седьмая международная конференция Startup Village 2019 - самое крупное событие для России и стран СНГ в сфере технологического предпринимательства. Конференцию в поисках интересных проектов посетили более 1 тыс. представителей инвестиционного сообщества. Всего за два дня в мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек из 85 стран мира", - говорится в сообщении.

Деловая программа ежегодной конференции на этот раз включала в себя более 150 мероприятий - панельных дискуссий, форсайт-сессий и других, в которых участвовали основатели технологических стартапов, а также заинтересованные в развитии российских технологий инвесторы, эксперты и представители власти. "Startup Village - живая среда, которая должна сформировать в бизнес-сообществе новые знакомства и партнерские отношения. И это должно служить основой для дальнейшего появления на рынке новых технологий", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров фонда Виктора Вексельберга.

С механизмами отбора проектов для продвижения на международные рынки предпринимателей познакомили основатель акселератора VentureOut (США) Брайан Фрумберг, управляющий директор акселератора NUMA (США) Франсес Симовиц и другие. "Акселераторы имеют разные программы и методы отбора, но все они объединены одной целью - помочь технологическим компаниям получить доход. Экосистема инновационного центра "Сколково" готова сотрудничать с любыми иностранными командами - и акселераторами, и стартапами. Мы хотим помогать выводить российские разработки на международный рынок, а также открывать путь в Россию иностранным технологическим новинкам", - привела пресс-служба слова в сообщении слова председателя фонда Аркадия Дворковича.

Конкурс стартапов

Конкурс питч-презентаций уже стал традицией StartupVillage. В 2019 году из десятков компаний члены жюри отобрали финалистов в двух категориях - "Конкурс компаний" и "Конкурс проектов ранних стадий".

Победителем среди технологических стартапов стала компания "Микронидл Индастриал", разрабатывающая биорастворимые аппликаторы для введения вакцин и лекарственных компонентов, авторы проекта получили 5 млн рублей. Второе место занял российский разработчик методов мониторинга упоминаний в русско- и англоязычных социальных медиа с возможностями Social CRM и Visual Insights - компания "ЮСКАН Рус", грант составил 3 млн рублей. Третье место присудили компании "Брейн Бит" за создание неинвазивного глюкометра, разработчики выиграли 2 млн рублей на развитие компании.

Среди проектов на ранних стадиях реализации признан портативный мобильный анализатор на базе системы виртуальной реальности, созданный Григором Григоряном, он получил 2 млн рублей. Грант на сумму 1,5 млн выиграла разработка Григория Ларькина - "многоцелевой конструкционный рулон бетон". Третье место занял Евгений Костюшков - автор симуляторов на основе технологий виртуальной реальности, грант - 1 млн.

Спецприз от компании "Цифра" - сертификат на сессию-тренинг о способах продвижения на международный рынок - получила компания "Спутник", разрабатывающая технологические решения для "умных городов".

Кроме того, на площадке конференции уже в пятый раз прошел финал конкурса Фонда содействия инновациям "Старт-SUV". В этом году лауреатами стали 15 разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской, Кемеровской, Ленинградской, Омской областей, Республики Саха, Алтайского края. Каждый проект получил грант в размере 2 млн рублей.

Задачи фонда

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей.