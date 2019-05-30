Роскачество планирует проверить гамбургеры из фастфуда на наличие антибиотиков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Роскачество намерено проверить гамбургеры, продающиеся в заведениях фастфуда, на наличие антибиотиков. Об этом журналистам сообщил глава организации Максим Протасов.

"У нас идет большой спецпроект по антибиотикам в фастфуде - мы говорим сейчас о гамбургерах, это большой исследовательских проект по всей стране", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в рамках сотрудничества с Росздравнадзором Роскачество планирует проверить отдельные виды биологически активных добавок. Среди других проверок в медицинской сфере, которые были проведены Роскачеством, - исследование аптечной ромашки. Как отметил Протасов, его результаты будут опубликованы в середине июня.

Также, по его словам, в список ближайших планов на лето Роскачества входит исследование зернового хлеба и продукции детских категорий, в том числе подгузников, детских стиральных порошков и колясок. Глава Роскачества отметил, что организация ежедневно получает сотни запросов от потребителей с просьбой проверить те или иные товары. Особенно, по его данным, популярны запросы, касающиеся продуктов питания, в том числе колбасы, и детских товаров.