Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Ряд акционеров Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров этой американской компании. Это и еще шесть предложений не набрали достаточного количества голосов в четверг на ежегодном собрании акционеров Facebook, аудиотрансляция которого ведется на сайте компании.

"Предложения с пятого по 12-е отвергнуты большинством поданных голосов, основываясь на предварительных результатах голосования", - информировал заместитель генерального юрисконсульта Facebook Дейв Клинг после голосования по пунктам повестки дня. "Окончательные итоги голосования будут направлены в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США в течение четырех рабочих дней", - уточнил представитель компании.

Автором предложения сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров является генеральный директор компании NorthStar Asset Management Джули Гудридж. Она выносила эту инициативу на рассмотрение участников ежегодного собрания акционеров в пятый раз.

"Каждый раз за последние шесть лет наши акционеры поддерживают проект данной резолюции львиным большинством голосов. По нашим расчетам, в прошлом году более 80% независимых акционеров проголосовали за это предложение, ясно заявив таким образом Цукербергу и остальным членам совета директоров о том, что они [акционеры] недовольны нынешним положением дел", - подчеркнула Абигайл Шау, выступавшая от лица NorthStar.

Она упомянула череду скандальных разоблачений, которые выставили Facebook и его руководство не в лучшем свете. "Я имею в виду весьма вероятную роль компании в распространении фейковых новостей, оказавших влияние на выборы в США 2016 года. Я имею в виду истории, обнажившие отсутствие у Facebook адекватной политики в области использования персональных данных пользователей и обмена ими, а также риск утраты доверия пользователей к этой платформе", - добавила она.

История вопроса

Facebook 12 апреля уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о включении данного вопроса в повестку заседания совета акционеров компании, которое проходит в четверг. "Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг председательствует в совете [директоров] с 2012 года. Право владения акциями двойного класса предоставляет ему приблизительно 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга. Мы убеждены, что данное обстоятельство ослабляет руководство Facebook и [функцию] надзора за его правлением", - приводилась в уведомлении позиция NorthStar и ряда других акционеров.

Подобная идея выносилась на рассмотрение Facebook неоднократно. Так, в 2017 году предложение набрало 51% поданных голосов, если не учитывать голоса 13 членов руководства и совета директоров компании.

В четверг Цукерберг и еще шестеро его подчиненных были переизбраны в совет директоров Facebook. Новым восьмым членом совета избрана Пегги Элфорд.

Череда скандалов

Руководство Facebook в последние годы подверглось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению вредоносной информации. Утверждалось также что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.

Цукербергу уже не раз пришлось извиняться за произошедшее. В прошлом году он выступил на двух слушаниях в Конгрессе США. Он признал, что несет ответственность за скандалы вокруг соцсети и обещал принять меры, чтобы новых нарушений больше не произошло.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.