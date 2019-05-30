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Санкции США против Huawei

Эксперты определят безопасность технологий 5G от Huawei для использования в Канаде

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что итоговое решение не будет политическим

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Безопасность канадцев станет основным критерием при принятии решения о возможности использования в Канаде оборудования китайской компании Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Оттаве.

"Решение о том, как будут выглядеть наши системы 5G, мы примем на основе доказательств, фактов и анализа, которые нам предоставят наши службы безопасности, а также на основе консультаций с нашими партнерами, - сказал он. - Мы должны быть уверены в безопасности [этих технологий] для канадцев". Трюдо также подчеркнул, что "это не будет политическим решением".

В январе посол КНР в Канаде Лу Шае заявил, что Оттава столкнется с "негативными последствиями" в случае запрета на использование в своей стране оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи 5G и посоветовал канадским властям принять "мудрое" решение. В ответ на это Трюдо тогда заявил, что власти Канады обеспокоены тем, что Пекин смешивает свои коммерческие и политические интересы в отношениях с Оттавой.

Летом прошлого года США ввели запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в США, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, также может вестись кража информации и ее подмена. В Huawei неоднократно отрицали подобные обвинения.

Теги
КанадаСШАКитайТрюдо, ДжастинПенс, Майкл (Майк)Санкции США против Huawei
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