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Санкции США против Huawei

США призвали союзников не использовать технику Huawei

В частности, обращение касается Канады
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© AP Photo/Kin Cheung

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. США считают, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei нельзя использовать при создании телекоммуникационных сетей пятого поколения по соображениям безопасности. Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил в четверг на встрече с журналистами после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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"Мы четко заявили Канаде и другим нашим союзникам о том, что считаем продукцию компании Huawei несовместимой с интересами безопасности США, наших союзников или других свободолюбивых стран, - заявил он. - Мы выступаем с соответствующими обращениями к нашим партнерам в Европе, мы выступаем с призывами к Канаде и продолжаем обсуждение этого вопроса".

По словам вице-президента США, китайские власти могут получить доступ к информации, собираемой китайскими компаниями, такими, как Huawei. "При создании телекоммуникационных сетей 5G такие компании получают доступ к информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, что несовместимо с интересами США, - добавил он. - США и впредь будут занимать твердую позицию в этом вопросе и содействовать появлению альтернатив в том, что касается создания телекоммуникационных сетей 5-го поколения в США, Канаде и странах-союзниках США". "Мы считаем, что сможем создать альтернативу Huawei, в результате чего не будут поставлены под угрозу безопасность и частная информация", - добавил он.

На вопрос о том, могут ли США отозвать запрос об экстрадиции из Канады в США финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу с целью добиться освобождения задержанных в Китае двух канадцев, вице-президент США сообщил, что вопрос о задержанных в Китае канадцах затрагивался в ходе его переговоров с премьер-министром Канады. "Могу заверить, что мы будем решительно поддерживать Канаду в этом вопросе до тех пор, пока эти двое канадцев не будут освобождены, - подчеркнул он. - Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран "двадцатки" и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения проблем двусторонней торговли". "Мы с Китаем ведем активное обсуждение проблем торговли и могу заверить, что в этом контексте мы будем продолжать призывать Китай освободить канадцев", - добавил он.

Теги
КанадаСШАКитайТрюдо, ДжастинПенс, Майкл (Майк)Санкции США против Huawei
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