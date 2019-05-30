Петербург в 2020 году начнет выполнять четыре приоритетных транспортных проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены в 2020 году приступить к выполнению первого этапа строительства Южной широтной магистрали, Южно-Волхонской дороги, а также реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе. Общая стоимость проектов составляет 17,5 млрд рублей, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг в эфире телеканала "78".

"Минимум четыре из них (транспортных проекта) мы начнем реализовывать уже с 2020 года. Это строительство Южной широтной магистрали, прокладка Южноволхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе и Петрозаводского шоссе. Общая стоимость проектов составляет 17,5 млрд рублей", - сказал он.

По оценкам Беглова, городу необходимо 6,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Как ранее рассказал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, 25 проектов по развитию транспортной сети Санкт-Петербурга, которые планируется реализовать до 2024 года, получат финансовую поддержку федерального центра. Общая стоимость всех проектов составляет 123,5 млрд рублей.

План развития Санкт-Петербургского транспортного узла до 2024 года включает развитие транспортных коридоров, увеличение мощностей морского порта, повышение безопасности в местах пересечения дорог и железнодорожных путей.