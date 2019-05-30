Приходько: "Сколково" может стать оператором программы инновационного сотрудничества СНГ

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Фонд "Сколково" может стать оператором новой программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Предполагается, что функции заказчика - координатора программы будут возложены на Россотрудничество, оператора - на фонд "Сколково", наблюдательного совета - на Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах", - отметил он.

Приходько напомнил, что этот документ будет обсуждаться в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ. По его словам, странам - участницам удалось досрочно завершить аналогичную программу, рассчитанную на период до 2020 года. "Осенью 2018 года проведена серия круглых столов в странах Содружества по вопросам подготовки проекта программы-2030, в ходе которых поступили многочисленные предложения партнеров по перспективным направлениям совместной работы, - сказал представитель кабмина. - Проект решения Совета глав правительств СНГ одобрен на заседании экономсовета Содружества 15 марта 2019 года".