Приходько: новый контракт "Газпрома" с Туркменией может начаться с III квартала 2019 года

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Новый среднесрочный контракт на покупку "Газпромом" туркменского газа может начать действовать с III квартала 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько в преддверии совета глав правительств СНГ, который пройдет в пятницу в Туркменистане.

"По результатам договоренностей, достигнутых в марте и апреле 2019 года, по линии ПАО "Газпром" подписан краткосрочный контракт на закупку туркменского газа. В настоящее время идет согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК "Туркменгаз", вступление в силу которого предполагается с III квартала 2019 года", - сказал он.

Приходько также сообщил, что в ходе визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Туркмению предполагается обсуждение других направлений сотрудничества в энергетике, в том числе в сфере разведки и добычи энергоносителей на Каспии.

Сферы сотрудничества

"Наряду с темой энергетического сотрудничества планируется уделить внимание вопросам деятельности российских компаний на территории Туркменистана, реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий, увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия, развития взаимодействия в финансово-банковской сфере, межрегиональной кооперации, активизации сотрудничества в сфере транспорта, в том числе прямого сообщения между портами России и Туркменистана на Каспии", - отметил он.

По словам Приходько, эффективным механизмом координации торгово-экономических связей является межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству, 11-е заседание которой состоялось 7 мая в Ашхабаде.

"Будет затрагиваться и тема подготовки к первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Туркменистане. К участию в нем готовится представительная российская делегация, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств, крупных компаний, субъектов Российской Федерации", - добавил Приходько.

Он отметил, что предполагается также обсуждение вопросов расширения сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, интенсификации культурных связей и обменов.

Газовый вопрос

Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года. По его словам, сейчас стороны обсуждают объемы поставок, которые будут зависеть от цены на газ. Яновский также не исключил, что объемы могут достигнуть уровней, которые были до 2016 года. Переговоры завершатся в течение июня.

В 2016 году "Газпром" прекратил закупку туркменского газа из-за разногласий по цене и подал в арбитраж иск к "Туркменгазу". В январе 2016 года "Газпром экспорт" уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года.

Однако судебное разбирательство было приостановлено для поиска взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве.

15 апреля 2019 года "Газпром" сообщил о возобновлении закупок газа в Туркмении. "Газпром экспорт" заключил с "Туркменгазом" новый контракт на покупку газа, в соответствии с которым до 30 июня 2019 года российский газовый холдинг закупит в Туркмении газ в объеме до 1,155 млрд куб. м.