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Администрация Трампа запустила процесс ратификации нового договора с Канадой и Мексикой

Торговый договор должен заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли
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© AP Photo/Judi Bottoni

ТАСС, 31 мая. Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре между Канадой, Мексикой и США (англ. the United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

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По данным газеты Politico, предоставление в Конгресс "Заявления об административных действиях" является необходимым процедурным моментом. После этого начнется 30-дневный период, после которого администрация Трампа сможет представить на рассмотрение Конгресса полный текст нормативного акта, вводящего в действие новый договор.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Теги
КанадаМексикаСШАТрамп, Дональд
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