Росатом планирует начать физический пуск II энергоблока Белорусской АЭС в 2019 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", сооружающая в Белоруссии атомную электростанцию (АЭС) по российскому дизайну, планирует в этом году начать физический пуск второго энергоблока станции. Об этом говорится в годовом отчете "Атомэнергопрома", консолидирующего гражданские активы Росатома.

"Первое включение в сеть энергоблока №1 и начало физического пуска энергоблока №2 Белорусской АЭС", - отмечается в отчете в перечне планов на 2019 год.

Физический пуск энергоблока означает начало загрузки ядерного топлива в реактор. Основная задача физического пуска - подтвердить, что вводимый в эксплуатацию энергоблок будет работать надежно и безопасно на проектных параметрах в течение всего срока эксплуатации. После этого начинается этап подготовки энергоблока к энергопуску и началу выработки электроэнергии.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островца Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Белоруссия и РФ заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд; предполагается, что он покроет 90% затрат на сооружение АЭС. Общая стоимость объекта, согласно расчетам, не должна превысить $11 млрд. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд.

Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован в 2019 году, второго - в 2020 году.